الرئيس السيسي: لا داعي للقلق من الدعوات إلى التظاهر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه ”لا داعي للقلق“ من الدعوات إلى التظاهر ضده التي وجهها رجل أعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.



وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله إلى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ”لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين“.

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