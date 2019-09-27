جاك شيراك.. الفرنسي الذي عارض حرب العراق وجمعته صداقة بـ «عم عبده»

الموجز

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، أمس الخميس، عن عمر 86 عاماً.

كان شيراك قد تولى رئاسة فرنسا لفترتين رئاسيتين، من عام 1995 وحتى عام 2007، نجح خلالهما في تحقيق العديد من النجاحات على الساحة السياسية الفرنسية، وعلى صعيد العلاقات الفرنسية الخارجية مع دول العالم.

ووصفت المرحلة التي تولى فيها شيراك رئاسة فرنسا بأنها "فترة استثنائية في تاريخ البلاد"، حيث شهدت إصلاحات في كافة المجالات، فضلاً عن حرص شيراك على إعلاء صوت فرنسا من خلال نجاحات دولية عديدة، أبرزها رفضه المشاركة في الحرب على العراق عام 2003.

بدأ شيراك فترة ولاية الأولى عام 1995 باستئناف التجارب النووية بالمحيط الهادي وهو الأمر الذي أثار استياء العالم أجمع، إلا أنه تحول في نهاية ولايته الثانية إلى أكبر مدافع عن الكرة الأرضية من الخطر وأحد الداعمين وبشدة الدول الفقيرة، وخاصة الدول الإفريقية.

وتمكن شيراك من إقامة علاقات طيبة وقوية مع الدول العربية، حيث كانت هناك علاقات صداقة وثيقة بينه وبين قادة وزعماء وملوك ورؤساء الدول العربية، أبرزهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واللذان أطلقا من القاهرة "السياسة العربية المتوسطية لفرنسا" عام 1996، خلال خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي بالقاهرة.

رفضه الحرب على العراق

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قرار رفضه المشاركة في الحرب على العراق عام 2003، هو القرار الذي جعله في مكانة خاصة في قلوب ونفوس الشعوب العربية، حيث رفض الانصياع للضغوط الأمريكية البريطانية للمشاركة في الحرب، خلافاً لسلفه فرنسوا ميتران الذي دفع بكتيبة عسكرية في حرب الخليج.

وأعرب شيراك عن معارضته الشديدة للغزو الأمريكي للعراق، حيث قال حينها: "بالنسبة لنا تعد الحرب دائما دليلا على الفشل وأسوأ الحلول، ولذا يجب بذل الجهود لتجنبها»، الأمر الذي عكر صفو العلاقات بين باريس وواشنطن.

عم عبده

تميز الرئيس الفرنسي الراحل بالبساطة، حيث جمعته علاقة صداقة مع أحد أبناء مدينة الأقصر المواطن "عبده أحمد طه"، والذي توفي منذ قرابة عام، والذي كان يعمل مرمم آثار بمنطقة الكرنك.

وتردد شيراك على مصر كثيراً لزيارة أثارها، وقبل وصوله إلى كرسي الرئاسة في فرنسا، وتحديداً عندما كان يشغل منصب عمدة باريس، جمعته صداقة بـ عم «عبده»، والتي لم تنقطع تلك الصداقة بينهما، حتى بعد وصول "شيراك" لحكم فرنسا، وكانت بينهما خطابات متبادلة.

وقبل وفاته، كشف عم عبده في تصريح له أن جاك شيراك حينما كان عمدة باريس كان يكتب خطاباته له على الآلة الكاتبة، ويوقع عليها هو وزوجته بخط يدهما.

وفي عام 1985، شغل شيراك منصب رئاسة وزراء فرنسا، كان يكتب الخطاب بخط يديه ويوقع عليه، وحينما فاز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أرسل جاك شيراك خطابا إلى عم «عبده»، أخبره فيه أنه أصبح رئيسا لفرنسا، وقال فيه: «يا عزيزى لقد صرتُ الآن رئيسًا لجمهورية فرنسا»، وهو الخطاب الذي احتفظ به عم «عبده» طوال حياته يوثق به صداقته مع الرئيس الفرنسي.