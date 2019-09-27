«بقبضة حديدية» .. لم ينتظر حتى يصل قصر الرئاسة .. السيسي يوجه «الصفعة الثالثة» للإخوان

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

لم تدرك جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن، أنها دائماً ما تخسر جولاتها في محاولة النيل من مصر وشعبها وجيشها ورئيسها ، دائماً هم الطرف الخاسر في كل جولة ، ولكنهم تلقوا خلال أسبوع واحد "ثلاث صفعات" قوية ، من الإعلام المصري والشعب والرئيس .

وستظل هذه الجماعة هى الطرف الخاسر في حربها مع مصر ، وحتى بإستخدامها لأحقر الأسلحة من الكذب والإشاعات وغيرها ، فهذا الشعب كما قال الرئيس : أصبح واعياً .

وفيما يلي نتعرف سوياً على ثلاث صفعات هزت جماعة الإخوان الإرهابية بكافة أذرعها .

الصفعة الأولى

تلقتها الإخوان على يد الإعلامي عمرو أديب بعد خدعته الشهيرة لقنوات الإخوان وكشف حقدهم تجاه الدولة المصرية، بعدما أعلن استضافة محمود عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011، حيث توقعت الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية أن الإعلامى عمرو أديب يستضيف نجل الرئيس السيسي.

وأبرزتها سي ان ان قائلة :

"خدعة" عمرو أديب، بحسب وصف العديد من المعلقين، وتكراره القول: "أيوة محمود عبدالفتاح السيسي"، لم تُربك المشاهدين فحسب، وإنما سرعان ما التقطت مواقع إخبارية ما قاله ونشرت تنويهًا عاجلا بأنه سيستضيف ابن الرئيس، ليتضح أن ضيفه هو "محمود حمدي عبدالفتاح السيسي"، أحد ملاك صيدليات "19011" وليس نجل الرئيس.

وعلى ذات الوتيرة، وقعت قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين "في الفخ"، مثلما استبق الإعلامي محمد ناصر ظهور الرجل الذي يدعى محمود السيسي مع أديب، وانتقد عبر برنامجه على قناة "مكملين" استضافة نجل الرئيس، قبل أن يعدل كلامه بعدما علم بحقيقة ما حدث، وتساءل عن سبب ومناسبة دعوة أديب لهذا الشخص للظهور معه.

وعبرت عنها اليوم السابع بكاريكاتير ساخر .

الصفعة الثانية للإخوان

إستمراراً لمسلسل الكذب وإطلاق الإشاعات بهدف إشعال الشارع المصري ، لتحقيق أغراضهم الدنيئة ، أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية أخباراً كاذبة عن عدم عودة الرئيس من أمريكا وهو الأمر الذي لعب عليه مذيع الجزيرة القطرية جمال ريان حيث أطلق استطلاع للرأي حول عودة الرئيس السيسي من أمريكا .

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ولكنه تلقى صفعة قوية من المصريين ، حيث قال نحو 62٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يرون الأحداث الحالية مؤثرة، مؤكدين أن الرئيس السيسي سيعود إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهمته في الأمم المتحدة نيابة عن مصر وإفريقيا.

وكشف الاستطلاع النوايا الخبيثة لأذناب الجماعة الإرهابية؛ لكن وعي المصريين سيظل بالمرصاد لدحر أهدافهم الشيطانية.

الصفعة الثالثة للإخوان ،،

في إستقبال حافل من عدد كبير من المواطنين الذين إحتشدوا أمام مطار القاهرة ، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتتلقى الجماعة الإرهابية الصفعة الثالثة لها ، ليظهر كذبهم أمام العالم أجمع .

الرئيس لم ينتظر حتى يصل قصر الرئاسة ، ولكنه أطلق رسائله القوية لأعداء مصر من أرض مطار القاهرة ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق.مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.

وقال الرئيس السيسي، لعدد من المواطنين، الذين تواجدوا أمام مطار القاهرة لاستقباله لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه لا يمكن تزييف الواقع.

وأضاف "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص".

وتابع قائلا، "دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".

وبشأن دعوات التظاهر قال: " احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر .. وقلت يامصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة .. دي حرب بينا وبينهم .. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله" . وتساءل الرئيس: كيف يتم تصديقهم ؟ .. وقال "إن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب .. الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين كويس .. مصر مكانتها كبيرة أوى بشعبها ".

واختتم السيسي :" أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب من المصريين زي يوم التفويض في يوليو 2013 ، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كده " .في إستقبال حافل من مواطنيه ، وصل اليوم الرئيس السيسي إلى أرض الوطن قادماً من نيويورك