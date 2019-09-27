الكشف عن أسرار جديدة بشأن محمد علي.. يخطط لمشروع ضخم في برشلونة باستخدام الأموال التي نهبها.. «المقاول الهارب» يبحث عن الإقامة بالخارج للاستمرار في التحريض ضد مصر

الموجز

أعلن جبهة شباب الصحفيين أن الممثل والمقاول الهارب إلى اسبانيا من أحكام قضائية محمد علي، يجهز لمشروع ضخم في مدينة برشلونة من خلال الأموال التي هرب بها خارج البلاد.

وقال رئيس الجبهة هيثم طوالة، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الوفد، إن محمد على حضر عدة اجتماعات مع أصحاب شركات كبرى في المقاولات في برشلونة للتجهيز لإطلاق مشروعة الجديد في المقاولات الذي يضمن لة الإقامة والاستمرار في التحريض ضد الدولة المصرية .

وأضاف طوالة أن "الكومبارس" محمد علي الذي يناضل من الكباريهات بصحبة الساقطات يخدع المواطنين بإطلاق الشائعات وبث الأكاذيب ونشر الفتن بحثا عن مصالحه الشخصية كعادة كل العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من زملائه في قطر وتركيا.

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وأشار طوالة إلى أن محمد علي، ومن على شاكلتة من بائعي الأوطان، يريدون تدمير الوطن والمواطن البسيط حيث يلقون بة في النيران ويتركونه بحثا عن بطولة زائفة وتحقيق ثروات طائلة على حساب بلدة.

وأضاف أن المقاول الهارب مكتوب لة سيناريو ممنهج "حيث يطل علينا بوجهه العكر يقرأ من الورقة المكتوبة له من أعداء الوطن الكارهين لتقدم مصر ونهضتها وينفذ أجندة أسياده من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الذين سيضحون به عقب انتهاء دوره في الفيلم الفاشل الذي كشفه أبناء الشعب المصري العظيم لايمانهم الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية ولعلمهم إن محمد علي كذاب ومنافق ويبيع عرضة من أجل المال الحرام".

وأكد طوالة أن محمد علي متناقض في كلامه وذلك بسبب تأثير الكحوليات والمخدرات التي يدمنها وسيطرت على عقلة وجعلته يهزي بكلام فارغ لا أساس له من الصحة.