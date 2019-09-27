الدفاع العراقية: نرفض ان تتحول أرضنا إلى ساحة للصراع بين أي متصارعين

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع ​العراق​ية، ​اللواء​ تحسين الخفاجي على تصريحات السفير ال​إيران​ي لدى العراق والتي أعلن فيها أن "بلاده ستضرب ​القوات الأميركية​ في العراق حال تعرضت للاعتداء"، مؤكداً "رفضه أن تتحول بلاده إلى ساحة للصراع بين أي متصارعيّن".

وأشار الخفاجي الى أن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو ​أميركا​ والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا بأن الأراضي العراقية خطاً أحمراً".

ولفت الى أن "العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".

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