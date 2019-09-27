"جذور لبنان" تطلق حملتها الوطنية الثامنة للتوعية البيئية

أطلقت "جذور ​لبنان​" حملتها الوطنية الثامنة للتوعية تحت عنوان "زرعنا أكتر من 320 ألف شجرة! ما بكفي" وذلك خلال حفل عشاء لجمع التبرعات يوم الخميس 26 أيلول 2019 في MusicHall - Waterfront. جمع هذا الحدث أكثر من 500 شخص من أصدقاء "جذور لبنان" وداعمي إعادة التشجير في جميع أنحاء لبنان.

الحفل كان برعاية وحضور ​فيليب لازاريني​، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في لبنان، وبحضور برونو فوشي - السفير الفرنسي في لبنان، ومونيكا شموتز كيرجوز- سفيرة ​سويسرا​ في لبنان، وموريس سعادة - ممثل منظمة الغذاء والزراعة (​الفاو​) في لبنان وروبرتا دي ليتشي ، مستشارة في ​السفارة الإيطالية​.

وقد أعلن فيليب لازاريني، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، عن إطلاق مشروع تشجير جديد مع "جذور لبنان" في محمية أرز جاج الطبيعية وأشار لازاريني اذا قمنا نحن والشركات والحكومات والمواطنون والمنظمات الخاصة بتغيير الطريقة التي نعيش بها وننقل ونزرع الغذاء ونستخدم الأرض ونتعاون بشكل أهم ، فيمكننا المضي بعكس هذا الاتجاه.

ذكرت البروفيسور ماجدة بو داغر خراط، الرئيسة المنتخبة حديثًا لـ "جذور لبنان" في خطابها، إحياء "جمعية أصدقاء الأشجار" المنظمة غير الحكومية الأولى لإعادة التحريج في لبنان والتي أسسها تشارلز كورم عام 1934. وأعلنت أن "جذور لبنان" ستحمي إرث الجمعية الثمين الذي يعكس جوهر مهمة جذور لبنان.

كما أكدت خراط أنه "منذ عام 2008 قامت جذور لبنان بزرع أكثر من 320 ألف شجرة"، وأشارت أن "مهمة جذور لبنان لا تقتصر على زراعة الأشجار، بل تسعى أيضًا لتشجيع جميع اللبنانيين على تقدير وحماية غاباتنا، للمساهمة في تنمية "الممر الأخضر" العابر للأراضي اللبنانية، ووضع الممارسات المثلى والمبتكرة لتحسين عمليات التحريح من حيث الجودة والكمية والتكلفة". وأضافت أن" "جذور لبنان" وسعت نطاق أنشطتها لتشمل تنمية الغابات المُدُنية وتشجيع ممارسات الزراعات الحرجية".

تم تنظيم عروض حيّة محلية ودولية للاحتفال بهذه المهمة الخضراء وعاد ريع هذه العروض لحملات إعادة التشجير التي ستقوم بها "جذور لبنان" في ​المستقبل​.

جذور لبنان منظمة غير حكومية تأسست عام 2008 وتقوم مهمتها على المشاركة في استعادة الغابات اللبنانية وتشجيع إعادة التشجير المستدامة.

تركّز "جذور لبنان" أيضًا على إشراك اللبنانيين في إعادة التحريج من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الغابات والتنوع البيولوجي، وإشراك المجتمعات المحلية في حماية وإدارة غاباتها المزروعة وتشجيع اللبنانيين المقيمين والمغتربين على دعم إعادة التحريج. حتى الآن، قامت "جذور لبنان" بزراعة ورعاية وحماية أكثر من 320 ألف من الأصناف المحلية في جميع أنحاء لبنان.