البعريني: لعدم التطاول على الجيش بأي شكل من الأشكال

استغرب عضو كتلة المستقبل النائب ​وليد البعريني​ محاولة البعض زج ​المؤسسة العسكرية​ بملفات من هنا وهناك.

واستنكر البعريني تطاول البعض على الجيش ال​لبنان​ي و​مخابرات الجيش​، مشدداً على أن "المؤسسة العسكرية فوق الشبهات وهي من أبرز المؤسسات التي تجسد الضمانة للبنان واللبنانيين جميعاً، وبالتالي فإن أي محاولة للمس بها أو تشويه صورتها هي محاولة مشبوهة"، مضيفا:"ممنوع المساس ب​الجيش اللبناني​ من اي جهة وطرف اتى".

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