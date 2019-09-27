الجيش: توقيف 39 شاحنة صغيرة نوع بيك أب محملةً بالبضائع المهربة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه ضبطت وحدة من الجيش ما بين الساعة 12.35 والساعة 3.00 فجراً في منطقة حربتا- بعلبك، 39 شاحنة صغيرة نوع بيك أب محملةً بالخضار والفاكهة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع المهربة.
تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص.
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