الجيش: توقيف 39 شاحنة صغيرة نوع بيك أب محملةً بالبضائع المهربة

أعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه ضبطت وحدة من الجيش ما بين الساعة 12.35 والساعة 3.00 فجراً في منطقة حربتا- ​بعلبك​، 39 شاحنة صغيرة نوع بيك أب محملةً بالخضار و​الفاكهة​، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البضائع المهربة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص.