الديمقراطي تناول مع الجبهة الشعبية قرار وزير العمل بشأن الفلسطينيين

زار وفد من ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​، ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في مقره في خلدة، يترأسه مسؤول العلاقات السياسية للجبهة في ​بيروت​ فتحي أبو علي، وكان باستقبال الوفد أعضاء المجلس السياسي في الحزب.

وتطرق المجتمعون إلى العلاقة التاريخية التي تربط الجبهة بالحزب من خلال بطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، الذين عرضا آخر المستجدات المتعلقة بصفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية، فضلا عن قرار وزير العمل اللبناني الأخير وتقليص خدمات ​الاونروا​، والارتدادات المعيشية الصعبة على ​الشعب الفلسطيني​ في ​المخيمات​.

وقد أعرب الحزب الديمقراطي اللبناني عن استعداده لمساندة القضية الفلسطينية بالإمكانيات التي يملكها وما يمثل في الحكومة، وأن الأمل الوحيد لتحرير الوطن هو المقاومة وتعاون كل قوى المقاومة في فلسطين ولبنان مع بعضهم البعض لكسر الكيان الغاصب.

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