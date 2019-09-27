الجراح التقى السفير الفرنسي وعرض معه سبل تطوير الإتفاقيات الاعلامية

التقى وزير الإعلام ​جمال الجراح​ سفير ​فرنسا​ ​برونو فوشيه​ وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير الإتفاقيات الاعلامية وتحديثها وكيفية تفعيل تبادل الخبرات، لا سيما على الصعيد الاعلامي.

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