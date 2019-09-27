مخزومي: لتأخذ موازنة 2020 طابعا مختلفا عن سابقتها لا سيما لجهة الإصلاحات

أكد رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ عقب لقائه وزير ​الاقتصاد​ الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أنه "عرض مع الأخير التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة". وجدد الشكر لدولة ​الإمارات​ على "دعمها الدائم لأمن ​لبنان​ واستقراره، وكذلك على رعايتها منذ عقود للشباب اللبناني العامل على أراضيها".

ولفت مخزومي الى أن "الحديث تطرق أيضا للوضع الاقتصادي والمالي الدقيق الذي يمر به لبنان"، مشيراً الى أن "دولة الإمارات و​دول الخليج​ عموما لطالما كانت الداعم الأول للبنان وأمنه الاقتصادي والمعيشي".

وشدد على "ضرورة أن تأخذ موازنة 2020 طابعا مختلفا عن سابقتها لا سيما لجهة الإصلاحات ووقف الهدر، و​محاربة الفساد​".

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