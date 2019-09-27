الجميل أبرق معزيا بشيراك: رجل حوار وسلام

أبرق رئيس حزب الكتائب السابق أمين الجميل الى الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ والى السيدة برناديت شيراك معزياً بالرئيس الفرنسي الاسبق الراحل ​جاك شيراك​. ولفت الرئيس الجميّل الى ان الراحل كما عرفه في مختلف المهام التي تولاها وختامها رئيساً ل​فرنسا​، رجل حوار وسلام متشبثاً بجذوره الفرنسية والاوروبية، ومندفعاً في تعزيز العلاقات ال​لبنان​ية الفرنسية. وقد ترجم الراحل صداقته للبنان بالدفاع عن حقوقه في المنتديات الدولية.

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