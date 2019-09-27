النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري ما بين بوابة فاطمة وتلال عديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​الجدار العازل ما بين ​بوابة فاطمة​ وتلة البانورما في تلال ​عديسة​، بالتزامن دوريات للجيش الاسرائيلي على الطرقات الترابية بين البساتين المحاذية لهذا الجدار، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من ​الجيش​ و​قوات اليونيفيل​ لمراقبة الوضع.

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