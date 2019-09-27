علوية: قمنا بإزالة أكثر من 90% من التعديات في الحوض السفلي لنهر الليطاني

اشار رئيس المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ الى ان "النتيجة التي نراها اليوم في نهر الليطاني وبكل الموارد المائية ب​لبنان​ أسبابها متعددة ووصلنا الى مرحلة اما نتخلى فيها عن كل شيء أو أن نفكر بطريقة بعيدة عن التخطيط".

وفي حديث اذاعي لفت علوية ألى ان "طول نهر الليطاني هو 170 كلم وفي الحوض الأعلى منه هناك 35 مليون متر مكعب فيها مجارير وصرف صحي وصناعي وفاقم هذا الموضوع وجود ​النازحين السوريين​ الذين وضعوا بطريقة عشوائية ومضرة بهم وباللبنانيين"، موضحا انه "في الحوض السفلي المشكلة تكمن في الاستثمارات والمشاريع و​المصانع​ وأزلنا أكثر من 90% من التعديات والمعالجة هنا مختلفة عن معالجة مشاكل الحوض الأعلى التي هي أخطر".