جنبلاط: نحن بحاجة الى نقاش سياسي حضاري للخروج من مستنقع التدهور

شكر رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ " رابطة اصدقاء ​كمال جنبلاط​ على الندوة القيمة حول ​العلمنة​ والاحوال الشخصية والتي تحدث فيها الشيخ ​بطرس حرب​ والبروفسور ​ابراهيم نجار​ والوزير السابق رشيد درباس.كم نحن بحاجة الى مثل هذا ​النقاش​ السياسي الحضاري الراقي للخروج من مستنقع التدهور والانحطاط الذي يسود في ال​سياسة​ حاليا".

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