النشرة: سقوط جريح بحادث بين سيارة ودراجة نارية في جل الديب

افاد مراسل "النشرة" عن "سقوط جريح ب​حادث سير​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ في ​جل الديب​"، مشيرا الى أن "الجريح لا يزال على الارض بانتظار وصول ​الصليب الاحمر​ لنلقه الى المستشفى".

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