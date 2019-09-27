شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: جماعة الإخوان حاولت خداع المصريين.. والشعب سيتصدى لها بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصرى، أنه يثق فى دعم الشارع المصرى للوطن وأمنه واستقراره، ورفض كل دعوات الفوضى فى الشارع.

ولفت "حسب الله"، إلى أن هذه الدعوات التحريضية ما هى إلا مجموعة من الإخوان ومن الرافضين لدولة القانون، ومن سيلفظها ويواجهها هو الشعب المصرى وليس قوات الأمن ولن نعود للوراء، مؤكدا أن الشعب هو القادر على حماية واستقرار الوطن ووعيه وإدراكه وعدم قبوله ضرب الاستقرار والأمن بالبلاد وعدم العودة بغياب القانون.

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وعبر "حسب الله" عن ثقته فى ضرب الشارع بنفسه لدعوات الفوضى والتخريب التى تحرض عليها الجماعة، مشددا أن الإخوان حاولت خداع الشعب وتزييفه بفيديوهات مفبركه، و"الجزيزة" حاولت أن تلتف من باب آخر بالاعتذار عن بث فيديو غير صحيح ومفبرك لمظاهرات فى مصر.