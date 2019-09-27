بعد أسبوع من عودتهم إلى مدرجات الجامعة.. طلبة الطب يحتجون ويطالبون بالتراجع فورا عن قرار توقيف أستاذهم

بعد أسبوع من عودة طلبة الطب إلى مدرجات الجامعات، عقب ستة أشهر من مقاطعة الدروس النظرية، والتطبيقية، يستعد الطلبة إلى العودة إلى الاحتجاجات، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بلاغ لها، أصدرته أمس الخميس، إن الطلبة ينددون باستثناء الأستاذ في كلبة الطب، محمد بلحوس، من العودة إلى عمله، بعدما كان قد تم توقيفه، رفقة اثنين آخرين بتهمة دعم احتجاجات الطلبة.

وطالبت تنسيقية الطلبة وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة السحب الفوري لقرار توقيف الأستاذ بلحوس، لتصفية الأجواء في كلية الطب في الدارالبيضاء، وضمان اجتياز الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية في أجواء جيدة.

وأعلنت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها، يوم الثلاثاء المقبل، النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمام كلية الطب بالدارالبيضاء، من أجل المطالبة بعودة الأستاذ الموقوف، ودعت الطلبة إلى المشاركة بكثافة في هذا الشكل الاحتجاجي.

يذكر أنه بعد ستة أشهر من مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية، عاد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، الجمعة الماضي، لأول مرة إلى كلياتهم، لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، استجابة إلى دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقب توقيع محضر اتفاق معهم.

Advertisements

وعلى الرغم من أن الطلبة عادوا، اليوم الجمعة، إلى فصولهم الدراسية، إلا أن تدارك ما فاتهم قد يؤثر في سنتهم الدراسية الحالية، إذ إنهم يجتازون، اليوم، امتحانات الدورة الاستدراكية للدورة الأولى، وينتظر أن يجتازوا، في 7 من شهر أكتوبر المقبل، امتحانات الدورة الاستدراكية للدورة الثانية، وتم تحديد موعد، فاتح شهر نونبر المقبل، موعدا لاجتياز الدورة الاستثنائية للدورة الأولى، بالنسبة إلى طلبة الطب والصيدلة.

وحسب مصادر من تنسيقية الطلبة، فإن مذكرة للوزارة جرى تعميمها على كافة كليات الطب والصيدلة، قبيل عودة الطلبة، من أجل جدولة زمنية وطنية موحدة لأجرأة الاتفاقات، التي تم تضمينها في محضر اتفاق الحكومة مع الطلبة.

وفي سياق متصل، قال الطلبة إن أغلب الإشكالات العالقة تم حلها، ومنها إشكالية تعثر إعادة تسجيل الطلبة في الأحياء الجامعية، إلا الاستمرار في توقيف أحد الأساتذة في كلية الطب، محمد الحوس، بسبب دعمه لاحتجاجات الطلبة.

وأنهى توقيع الاتفاق، نهاية شهر غشت الماضي، مع ممثلي كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أزمة استمرت لشهور، وكادت أن تتسبب في سنة بيضاء.