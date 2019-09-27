4 إصابات بينها خطيرة بحادث قرب مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 85 (عكا - صفد) بمحاذاة بلدة مجد الكروم، فجر اليوم الجمعة.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين لأسباب لم تتضح بعد، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، حيث وصفت حالة شابة من مدينة كرميئيل، في العشرينات من عمرها، بأنها خطيرة، بينما وصفت جروح المصابين الثلاثة الآخرين وهم من سكان دير الأسد والبعنة بالطفيفة.
وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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