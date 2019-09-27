آلاف الأتراك يقضون ليلتهم في حديقة غازي خوفًا من الزلزال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:22 صباحًا, 27 سبتمبر 2019 م المناطق_وكالات قضى آلاف الأتراك ليلة أمس في حديقة غازي بميدان تقسيم خوفًا من وقوع زلزال ليلًا.

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