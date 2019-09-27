أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة انه "لا داعي للقلق" من الدعوات الى التظاهر ضده التي وجهها رجل اعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.
وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين".
وشارك السيسي في اجتماعات الامم المتحدة بمدينة نيويورك الامريكية، كما التقى على هامش تلك الاجتماعات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في وقت شهدت عددا من المدن المصرية تظاهرات وصفت بانها "محدودة" تطالب برحيل السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي فور وصوله القاهرة: 'لا داعي للقلق من التظاهرات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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