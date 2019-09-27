السيسي فور وصوله القاهرة: 'لا داعي للقلق من التظاهرات'

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعتبر، في أول تعليق علني له، على المظاهرات التي خرجت ضده، الجمعة الماضية، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم "الإسلام السياسي"، إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وشارك السيسي في اجتماعات الامم المتحدة بمدينة نيويورك الامريكية، كما التقى على هامش تلك الاجتماعات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في وقت شهدت عددا من المدن المصرية تظاهرات وصفت بانها "محدودة" تطالب برحيل السيسي.