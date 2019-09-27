حربي هذه الوصفة الطبيعية لإزالة السيلوليت

يعتبر السيلوليت من العلامات المزعجة التي تظهر على البشرة. ويمكن التخلص منها بالاعتماد على كريمات تحتوي على مكونات فعالة اضافة إلى ممارسة الرياضة.
تمزج المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات. يوزع المزيج على مربعات قالب ثلج ويوضع في الفريزر.
ويمكن استخدام المكعبات لتدليك مناطق ظهور السيلوليت مرة يومياً عند الاستيقاظ وفي المساء قبل النوم.
وبعد مرور شهر واحد لا بد من ملاحظة النتيجة، فالكافيين يساعد على الحد من تجمع الدهون في الجلد فيما تعزز الألوي فيرا مرونته وتعمل على ترطيبه.
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