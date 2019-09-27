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حربي هذه الوصفة الطبيعية لإزالة السيلوليت

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يعتبر السيلوليت من العلامات المزعجة التي تظهر على البشرة. ويمكن التخلص منها بالاعتماد على كريمات تحتوي على مكونات فعالة اضافة إلى ممارسة .
وفي موازاة ذلك من المفيد تطبيق بعض الوصفات الطبيعية، مثل وصفة القهوة وجل الألوي فيرا. وهي تحتوي علي: 3 ملاعق طعام من بودرة القهوة، ملعقتي طعام من جل الألوي فيرا وكوب من الماء.

تمزج المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات. يوزع المزيج على مربعات قالب ثلج ويوضع في الفريزر.


ويمكن استخدام المكعبات لتدليك مناطق ظهور السيلوليت مرة يومياً عند الاستيقاظ وفي المساء قبل النوم.

وبعد مرور شهر واحد لا بد من ملاحظة النتيجة، فالكافيين يساعد على الحد من تجمع الدهون في الجلد فيما تعزز الألوي فيرا مرونته وتعمل على ترطيبه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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