بالصورة.. اختراق موقع مستشارية الامن الوطني

وكتب المخترقون على واجهة موقع المستشارية مجموعة من الاسماء قالوا عنها انها "كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا وغرتهم مناصبهم فحسبوا انفسهم منيعين, لايقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين"، اشاروا الى أنهم "لا يتحدثون عن هذه الاسماء فقط".واشار المخترقون الى "عمليات ابتزاز استهدفت شخصيات عراقية كبيرة وصغيرة منها شخصيات من الوسط الفني والجماهيري ايضا"، متسائلين ،"هل سيتم محاسبة هؤلاء الاشخاص؟ وهم اشخاص اصبحوا يتلاعبون ببيانات العراق وبنيته التحتية وأمنه القومي شخصيات لاتفقه شيء، ولا تعرف قيمة ماتملك امام الشهرة"، بحسب ماكتبوه على الموقع المخترق.

وذكر المخترقون معلومات كثيرة ومفصلة عن الشخصيات المذكورة في بيانهم، كما اتهموهم بـ"ابتزاز العديد من الشخصيات العراقية بمقابلات مادية وغيرها"، واشاروا الى أن "بعضهم باع وسرب بيانات تهدد الامن القومي العراقي".

وامهل المخترقون، مدة "72 ساعة في حال لم يتم عمل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق هذه العصابة"، بانهم "سوف ينتخذون اجراءات بحق الشخصيات الادارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم"، خاتمين بيانهم بجملة "نسخة منه الى رئاسة الوزراء".