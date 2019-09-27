بالصورة.. اختراق موقع مستشارية الامن الوطني

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تعرض موقع مستشارية الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، إلى الاختراق الالكتروني، وفيما نشر المخترقون شريطا مصورا سابقاً للموديل الراحلة تارة فارس، ذكروا عددا من الاسماء وحددوا مهلة 72 ساعة، لتشكيل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بخصوص الموضوع.
واشار المخترقون الى "عمليات ابتزاز استهدفت شخصيات عراقية كبيرة وصغيرة منها شخصيات من الوسط الفني والجماهيري ايضا"، متسائلين ،"هل سيتم محاسبة هؤلاء الاشخاص؟ وهم اشخاص اصبحوا يتلاعبون ببيانات العراق وبنيته التحتية وأمنه القومي شخصيات لاتفقه شيء، ولا تعرف قيمة ماتملك امام الشهرة"، بحسب ماكتبوه على الموقع المخترق.
وذكر المخترقون معلومات كثيرة ومفصلة عن الشخصيات المذكورة في بيانهم، كما اتهموهم بـ"ابتزاز العديد من الشخصيات العراقية بمقابلات مادية وغيرها"، واشاروا الى أن "بعضهم باع وسرب بيانات تهدد الامن القومي العراقي".
وامهل المخترقون، مدة "72 ساعة في حال لم يتم عمل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق هذه العصابة"، بانهم "سوف ينتخذون اجراءات بحق الشخصيات الادارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم"، خاتمين بيانهم بجملة "نسخة منه الى رئاسة الوزراء".
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