أسبوع تفكيك دولة الإخوان العميقة بالسودان وإعادة التطبيع مع العالم

مطالبات متكررة من الشعب السوداني بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان، فرضت نفسها بقوة على المشهد خلال الأسبوع الماضي، بالتوزاي مع حراك دبلوماسي كبير للتطبيع مع العالم بعد انقطاع دام لـ3 عقود.

فمابين الخرطوم ونيويورك حيث يقود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفد السودان للمشاركة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، توزعت أنظار السودانيين خلال الأسبوع الماضي، ليمضوا في طريق الانتقال نحو دولتهم الجديدة غير أبهين بعراقيل دولة الإخوان العميقة التي بدأت تفتعل أزمات في المواصلات والوقود والخبز في مقاومة يائسة لخطوات تفكيكها التي بدأت بشكل واضح الأحد الماضي.

وعلى مدى 30 عاماً مضت، استطاع النظام الإخواني السابق السيطرة على مفاصل الدولة السودانية ومؤسسات الخدمة المدنية عبر سياسة "التمكين" التي أحيل بموجبها الآلآف إلى المعاش واستبدالهم بعناصر من التنظيم الإخواني.

ومنذ نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، تزايدت دعوات تطهير مؤسسات الخدمة المدنية والدولة من عناصر الإخوان.

والأيام الماضية، أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك حزمة قرارات بإقالة عدد من وكلاء الوزارات ومديري مؤسسات أخرى، وتحديداً في قطاعي النفط والكهرباء اللتان يسطير عليهما النظام البائد بشكل كبير.

سياسة التمكين

ويرى المحلل السياسي خالد الفكي في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن نظام الإخوان السابق في السودان زرع منسوبيه في جميع مؤسسات الدولة عبر سياسة التمكين، بعد تشريده الموظفين الكفاءات واستبدالهم بموالين له.

وبحسب الفكي فإن الأمر يحتاج إلى قرارات حاسمة لتطهير الخدمة المدنية وجميع مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية حتى لا تستخدم لاحقا في تقويض الفترة الانتقالية.

وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها حكومة حمدوك من خلال إعفاء وكلاء الوزارات وبعض قيادات المؤسسات التابعة للدولة، تأتي في سياق العمل على تطهير وتنظيف مؤسسات الخدمة المدنية من فلول الإخوان.

وأشار إلى أن عناصر الإخوان لا ينحصر وجودهم فقط على رأس الوزارات والمؤسسات الأخرى وإنما يتم داخل موظفي الخدمة المدنية وكل منهم سيكون له دور يؤديه لصالح التنظيم ضد الحكومة الانتقالية.

قطاع الإعلام

يعد الإعلام أحد أكثر القطاعات التي يتمركز فيها عناصر النظام الإخواني السابق، فالتلفزيون والإذاعة ووكالة السودان للأنباء مراكز خالصة للفلول، ولا تزال تنتظر التطهير.

ولا يخفى على كثير من السودانيين أن المؤسسات الخاصة المالكة للصحف الورقية أو الإذاعات المحلية هي الأخرى يملكها منسوبو النظام السابق.

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و طالبت شبكة الصحفيين السودانيين -إحدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين- السلطات المختصة بوزارة الثقافة والإعلام بضرورة تصفية الفلول من هذا القطاع المهم.

وشددت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه الخميس، على ضرورة العمل على تنقية الأجهزة والمؤسسات الإعلامية من فلول النظام السوداني القديم، لتعود أصلها صوتاً للشعب لا أداةً للثورة المضادة والأحادية.

أزمات مفتعلة

يواجه السودان، هذه الأيام، أزمات بائنة في عدد من القطاعات الخدمية المتصلة بالمواطن، خصوصاً "الكهرباء" التي تشهد انقطاع متكرر بجانب أزمة المواصلات العامة والوقود لشقيه "الجازولين والبنزين"؛ لكن أغلب المتابعين عزوا هذه الأزمات إلى تحرك أزرع فلول النظام الإخواني البائد داخل أجهزة الدولة والمراكز الخدمية لافتعالها.

ويؤكد المحلل السياسي، علاء الدين بابكر، في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن الأزمات التي تشهدها البلاد هذه الأيام في "المواصلات والوقود والكهرباء والدقيق" كلها من صنع الدولة العميقة للنظام السابق بغرض استعداء الشارع ضد الحكومة الانتقالية ما يسهل لهم طريق العودة إلى السلطة بحسب ظنهم.

وأضاف "اكتملت حلقات التآمر بواسطة النظام البائد من خلال تعطيل المواصلات العامة من أجل إفشال الحكومة الانتقالية وزيادة معاناة الشعب".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأسبوع الماضي أزمة حادة في المواصلات، اختفت على إثرها معظم سيارات النقل العام من الشوارع بشكل فجائي.

بابكر أوضح أن عناصر نظام الإخوان البائد أحكموا القبضة على مفاصل الدولة عن طريقين الحزب والقبيلة عبر ما أسموه بالتمكين، لكن من السهولة بمكان تصفيتهم من الدولة، حسب قوله.

وأشار إلى أن إبعاد وكلاء الوزارات واحدة من خطوات التطهير لكنه غير كافٍ لوحده.

وذكر أن خطورة الفلول ستظهر من خلال عملهم على إعاقة تنفيذ الخطط وافتعال الأزمات والتقاعس عن أداء الواجب، وربما تصل إلى حد تنفيذ الاغتيالات.

التطبيع مع العالم

وعلى الرغم من الأزمات المفتعلة التي تحيط بالخرطوم إلى أن أنظار السودانيين ومتابعتهم لمباحثات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تنقطع.

وينظر السودانيون للخطوة بوصفها اختراقاً جدياً لجدار العزلة الذي ضربه الرئيس المخلوع عمر البشير على البلاد خلال الـ30 عاما الماضية، عبر تبنيه لسياسة خارجية عدائية ترتهن بالكامل لأجندة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية دون أدنى اكتراث للمصالح العليا للبلاد.

مشاركة حمدوك في اجتماعات الأمم المتحدة وخطابه المنتظر لجمعيتها العامة، مساء اليوم الجمعة، يمثل بالنسبة للسودانيين مؤشرا على عودة الحياة لعلاقاتهم مع دول العالم بحسب المحلل السياسي عبد اللطيف محمد سعيد، الذي يرى أن مشاركة الخرطوم تتعدى البعد الرمزي إلى اللقاءات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها رئيس الوزراء مايعني أن البلاد مقبلة على عهد جديد عنوانه الانفتاح على العالم عبر سياسة خارجية متوازنة.

ويتابع سعيد " حمدوك يضع تطبيع علاقات السودان مع العالم الخارجي على قمة أولوياته سعياً لإزالة اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الجاعية للإرهاب لذلك يجد كل هذا التفاعل من السودانين".