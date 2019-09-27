السيسي لحشود استقبلته بمطار القاهرة: مصر قوية بكم

قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أهمية دعوات إثارة الفوضى في بلاده، مؤكدا أن الشعب أصبح واعيا بمن يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس، وأن بلاده قوية بشعبها.

ووجه السيسي كلمة لحشود استقبلته بمطار القاهرة لدى وصوله من نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، طمأن فيها المصريين قائلا: "لا تقلقوا من شيء"، وطالبهم باليقظة لما يحاك ضد مصر.





وأضاف في رسالته: "يا مصريين لن يتركوكم تنجحوا أو تهنأوا بشيء هي حرب بيننا وبينهم، بين مجموعة والشعب المصري بأكمله، فكيف تصدقونهم".

وأكد الرئيس السيسي أن "الإعلام عليه واجب كبير في توعية الناس والتصدي للشائعات والكذب الذي يقال للناس البسطاء".





وأضاف: "هذه صورة ترسم من كذب وافتراء وتشويه وكتابة إلكترونية وإعلام يعمل كي يقدم صورة مش حقيقية ولابد أن تكونوا واعيين لذلك، نحن أقوياء والبلد قوية بكم".

وتابع: "أقول للمصريين يوم ما هطلب من المصريين مثل يوم التفويض، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كدة".





رسميا، كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصول إلى مطار القاهرة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.

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وخارج المطار، احتشد المئات من المصريين الذين وصلوا من مختلف المحافظات لاستقبال الرئيس السيسي، حاملين الأعلام المصرية ورددوا هتافات مؤيدة له ولخطوات الإصلاح التي يتخذها في إطار بناء الدولة الحديثة.





وانتظر المئات وصول السيسي منذ الساعات الأولى للصباح، في جو ساده الاحتفال والأغاني الوطنية.



وكان الرئيس السيسي أجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.





وأكد ترامب أن "السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة".

ووصف العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وأنها تعد أفضل من أي وقت مضى".

كما أجري الرئيس محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أعرب خلالها عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقي الرئيس بمقر إقامته بنيويورك برئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية، مشيرا إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت.

والتقي السيسي برؤساء فرنسا والبرتغال وأوكرانيا ولبنان ورؤساء وزراء بريطانيا وأسبانيا وباكستان والمجر.

كما شارك في أعمال القمة العربية الثلاثية مع عاهل الأردن والرئيس العراقي لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وغيرها من اللقاءات.