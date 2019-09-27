عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع حول ليبيا بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وفد بلاده المشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ودعت كل من فرنسا وإيطاليا إلى عقد المؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة في ليبيا.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل تمهيد الأجواء لاستئناف الحوار والمسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ورافق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في هذا الاجتماع الوزاري، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
ويواصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاته مع مسؤولي الدول على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
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