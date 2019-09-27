عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات في نيويورك، عددا من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وشملت اللقاءات كلا من تيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين، ونيستور بوبوليزيو وزير خارجية بيرو، وأليخاندرو فيرير وزير خارجية بنما، وأنطونيو ريفاس وزير خارجية الباراجواي، وكانغ -كيونغ-وا وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ووانغ يي وزير خارجية الصين، ونتمبو ناندي نداتواش وزيرة الشؤون الخارجية في ناميبيا، وجوزي كاندوكووا باشيكو وزير خارجية موزمبيق.

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وتضمن مجمل هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الاستثمارية والثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والصحية بين دولة الإمارات وهذه الدول.

كما جرى أيضا تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتيودورو لوكسين جونيور وزير خارجية الفلبين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات وحكومة الفلبين بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

حضر اللقاءات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.