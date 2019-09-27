نائب رئيس جنوب السودان يشيد بمكانة الإمارات الإقليمية والدولية

أشاد النائب الأول لرئيس جنوب السودان بمكانة الإمارات الدولية والإقليمية خلال لقاء جمعه مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، مع تعبان دينق غاي النائب الأول لرئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأكد النائب الأول لرئيس جنوب السودان حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع الإمارات، مشيدا بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في مختلف المجالات.

بدوره، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على تعزيز فرص التعاون وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان في مختلف المجالات.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أوت دينق أشويل وزيرة خارجية جنوب السودان، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للشؤون الثقافية.