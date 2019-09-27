الرئيس المصري: لا داعي للقلق من الدعوات إلى التظاهر

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الجمعة انه “لا داعي للقلق” من الدعوات الى التظاهر ضده التي وجهها رجل اعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين”.