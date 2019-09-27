ترامب: من كشف المحادثة الأوكرانية "خاين"

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، الذي كشف عن المحادثة التي جرت بينه ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بـ"الجاسوس"، معتبراً أن هذا الشخص ارتكب "خيانة".



وجاءت تصريحات ترامب، أثناء اجتماعه الخاص وغير الرسمي مع أفراد بعثة الأمم المتحدة أمام الولايات المتحدة وأسرهم، وذلك عقب حضور الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

ورغم أن الرئيس قال هذه الكلمات بشكل غير رسمي، حصلت وسائل إعلام أمريكية على مقاطع مصورة من الاجتماع، وسُمع بها تصريحات ترامب.

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وقال الرئيس الأمريكي: "هذا أشبه بالجاسوس. تعلمون ماذا اعتدنا أن نفعل في الماضي حين كنا أذكياء، أليس كذلك؟ مع الجواسيس والخيانة؟.. كنا نتعامل معهم بشكل مختلف مقارنة بما يحدث الآن"، وفقاً لنص الحديث الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وعقب تسريب المحادثة الهاتفية التي طلب من خلالها ترامب من زيلينسكي، فتح تحقيق مع أسرة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في تهم فساد بأوكرانيا، قرر الديمقراطيون بدء عملية قضائية سياسية ضد الرئيس الأمريكي.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إلى أن الشخص الذي كشف عن ممارسات ترامب، هو عميل في وكالة الاستخبارات المركزية كان يعمل في البيت الأبيض قبل أن يعود مجدداً لـ"سي أي إيه".

ولم تكشف الصحيفة الأمريكية عن اسم الشخص، لكنها أوضحت أن نص الشكوى التي كتبها يدل أنه محلل استخباراتي على علم بعلاقة الولايات المتحدة بأوكرانيا، نظراً لأنه صاغها بدقة.

ونشر مضمون شكوى هذا العميل التي تضم تسع صفحات الخميس، وتتضمن التفاصيل حول المحاولات المحتملة للبيت الأبيض لمقاطعة بايدن، الذي يتطلع لمنافسة ترامب في انتخابات عام 2020.

وأعلن الديمقراطيون، الثلاثاء الماضي، بدء محاكمة سياسية ضد ترامب عقب معرفة تفاصيل طلب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني، لاعتبارهم أن هذه "خيانة" للأمن القومي للولايات المتحدة.