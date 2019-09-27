نائب رئيس جنوب السودان و عبد الله بن زايد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق غاي، بحضور وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشويل، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على تعزيز فرص التعاون، وتنمية علاقات الصداقة مع جنوب السودان في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد تعبان دينق غاي، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطويرها مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر سيف غباش.