غزة تستعد لجمعة " انتفاضة الاقصي والاسرى "

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الجمعة 27 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
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الخليج 365 ـ متابعات
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة، وكسر الحصار على الحدود، تحت عنوان "انتفاضة الأقصى والأسرى".
ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ76 تحت عنوان جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، على شرف ذكرى انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 سبتمبر من العام 2000، وتزامناً مع الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الأسرى، وفقاً لما أوردته وكالة "معاً" الإخبارية.
وجددت الهيئة، التأكيد على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل.
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