إغلاق الحدود الباكستانية الإفغانية 

الجمعة 27 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أغلقت باكستان، اليوم الجمعة، جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان، في محاولة لتحسين الأمن قبل الانتخابات الرئاسية، في البلاد التي تمزقها الحرب، بعد أن هددت حركة طالبان بعرقلة الانتخابات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "المعابر ستبقى مغلقة أمام حركة الأشخاص والشاحنات التجارية عبر الحدود، اليوم الجمعة، وخلال الاقتراع في أفغانستان، غداً السبت".

Advertisements

ومن المقرر إجراء الانتخابات لاختيار رئيس أفغاني جديد غداً السبت، وسط مخاوف من اندلاع عنف بعد أن أمر زعماء طالبان كوادرهم بعرقلة العملية.

وهناك مزاعم بأن حركة طالبان الأفغانية ستشن هجمات قاتلة في أفغانستان، باستخدام مخابئها عبر الحدود، في تغاض من جانب هيئات المخابرات الباكستانية. وتنفي إسلام آباد ذلك.

وإلى جانب إغلاق الحدود بشكل كامل لمدة يومين، نشرت باكستان أيضاً قوات أمن إضافية في المعابر لضمان عدم عبور المسلحين إلى أفغانستان.

وتجرى الانتخابات بعد أسابيع من انهيار عملية سلام بين الولايات المتحدة وطالبان، مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من العنف في البلاد، التي تشهد اضطرابات منذ عام 2001.