لأول مرة.. السعودية تعلن إصدار تأشيرات سياحية وحرية الدخول لمواطني 49 دولة

الموجز

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى.

وذكرت وسائل إعلامية سعودية أن رسوم التأشيرة ستكون 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالًا لتصل القمة الإجمالية 440 ريالًا، إضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

كما سيتم السماح لمواطني 49 دولة بالدخول إلى السعودية من دون تأشيرة مسبقة، والدول هي: 38 دولة من أوروبا، هي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.

إضاة إلى ذلك، سيتم السماح لمواطني 7 دول من آسيا بالدخول من دون تأشيرة مسبقة، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى إستراليا ونيوزلندا.