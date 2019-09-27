السيسي : دي حرب بينا وبينهم

الموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق.مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين.

وقال الرئيس السيسي، لعدد من المواطنين، الذين تواجدوا أمام مطار القاهرة لاستقباله لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه لا يمكن تزييف الواقع.

وأضاف "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".

وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على أنه حقيقة.. أنا شايف كدا ، بس الموضوع مش كدا خالص".

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وتابع قائلا، "دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعيين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".

وبشأن دعوات التظاهر قال: " احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر .. وقلت يامصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة .. دي حرب بينا وبينهم .. مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله" . وتساءل الرئيس: كيف يتم تصديقهم ؟ .. وقال "إن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين والتصدي للشائعات والأكاذيب .. الناس البسطاء طيبين أوي أوي وهما فاهمين كويس .. مصر مكانتها كبيرة أوى بشعبها ".

واختتم السيسي :" أنا بقول للمصريين يوم ما اطلب من المصريين زي يوم التفويض في يوليو 2013 ، رسالة للعالم كله هينزل الملايين مش أقل من كده " .