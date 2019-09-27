السيسي لحظة وصوله فوجئ بالمواطنين في إستقباله : إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة والموضوع مش مستاهل خالص

الموجز

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله فور وصوله لمطار القاهرة قادماً من نيويورك المواطنين، بشأن ما يثار في قنوات الإخوان، قائلا: "أنتوا بتسمعوا كلامهم وبتصدقوه، وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع مش كدا خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".

وأضاف الرئيس : "كل ما يثار في إعلامهم عبارة عن كذب وافتراء وتشويه، واللجان الإلكترونية وشوية إعلام شغالين علشان يقدموا صورة مش حقيقية".

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح عددا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

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وأكد أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".

وأضاف السيسي : "اللي حصل قبل كدا مش هيحصل تاني علشان ربنا وعلشانكم أنتوا.. متقلقوش من حاجة".