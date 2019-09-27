الموجز
إستقبال حافل من المواطنين ، حظي به الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدث الرئيس فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشددًا على أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".
قال الرئيس إن ما حدث في مصر، خلال السنوات الماضية، لن يحدث مرة أخرى: "اللي حصل قبل كدا مش هيحصل تاني علشان ربنا وعلشانكم أنتوا.. متقلقوش من حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطمئن الشعب المصري : اللي اتعمل قبل كدا مش هينفع يتعمل تاني ومتقلقوش من حاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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