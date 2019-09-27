الموجز
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: إن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع، ولا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق.
وأضاف، أن مصر بلد قوى بالمصريين، مشيرا إلى أن هناك صورة يتم تزييفها للحقائق.
وأكد أن الإعلام له دور كبير فى توعية المواطنين.
وفي لفتة طيبة منه، صافح الرئيس السيسي المواطنين المحتشدين لاستقباله لدى عودته من نيويورك، مؤكدين دعمهم له وللجيش المصرى، وحمل بعضهم لافتات تحمل صور الرئيس وأخرى مدون عليها "تحيا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بمجرد وصوله « مطار القاهرة» .. تصريح حاسم من «السيسي » : مصر بلد قوي ولا داعى للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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