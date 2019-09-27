السيسي: الشعب المصري أصبح أكثر وعياً ولا يمكن تزييف الواقع

الموجز

في أول تصريح له بعد وصوله إلى أرض الوطن، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً.

وقال الرئيس السيسي، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا، مؤكداً أنه لا يمكن تزييف الواقع.

واحتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس السيسي، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودة الرئيس.

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ونشر الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من وصول الرئيس إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى، على هامش مشاركته فى الجمعية العامة للأمة المتحدة، محادثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترامب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن، ووصف العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أى وقت مضى.

وألقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول خلالها العديد من الثوابت الوطنية سواء القضية الفلسطينية أو إلقاء الضوء على عدد من الملفات والقضايا بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية والإقليمية ، وأكد أن الحلول السياسية هى أقرب الطرق للقضاء على الصراعات فى بعض المناطق ، وشدد علي ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب.