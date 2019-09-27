الرئيس السيسي يصل إلى مصر بعد مشاركته في الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

الموجز

وصل إلى أرض الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، عقب مشاركته في الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقيمت فعالياتها في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً من وصول الرئيس إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى، على هامش مشاركته فى الجمعية العامة للأمة المتحدة، محادثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترامب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن، ووصف العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أى وقت مضى.

كما أجري الرئيس محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب خلاله عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements

والتقي الرئيس بمقر إقامته بنيويورك برئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، الذي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية ، مؤكدا أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت.

والتقي السيسي برؤساء فرنسا والبرتغال وأوكرانيا ولبنان ورؤساء وزراء بريطانيا وأسبانيا وباكستان والمجر ، وشارك في أعمال القمة العربية الثلاثية مع عاهل الأردن والرئيس العراقي لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، كما شارك السيسي الرئيس العام للأتحاد الأفريقي في قمة ثلاثية مع محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا ، استجابة لطلب البلدين لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين والعمل على حلها حرصا علي ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وألقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول خلالها العديد من الثوابت الوطنية سواء القضية الفلسطينية أو إلقاء الضوء على عدد من الملفات والقضايا بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية والإقليمية ، وأكد أن الحلول السياسية هى أقرب الطرق للقضاء على الصراعات فى بعض المناطق ، وشدد علي ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب.

استعرض الرئيس السيسي في عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية مع أبرز المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجاذب وما تنعم به مصر من أمن واستقرار ، كما شارك في أعمال القمة رفيعة المستوى للتغير المناخي .

وأكد الرئيس خلال لقائه مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر .