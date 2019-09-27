على غرار روسيا.. الصين تحشد أسلحتها للتلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الموجز - شريف الجنيدي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصين تعتزم التلاعب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقرر إجراؤها العام المقبل 2020.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، جميع بلدان العالم تشعر بالقلق حيال التدخل الروسي في انتخاباتها، إلا أن هناك لاعب آخر جديد يتمتع بالكثير من الخبرة، ومن الصعب إيقافه.

وقالت الصحيفة إن الصين بدأت منذ وقت طويل في العمل على نشر الأماذيب على شبكة الانترنت متفوقة على "الغول الروسي". ومنذ عام 2004، عمل الجيش الصيني، الذي يصل قوته إلى مليوني شخص وفقًا لبعض التقديرات، مسيرته في نشر الروايات الزائفة، وصرف انتباه المواطنين عن الموضوعات المثيرة للجدل، والتظاهر بأن التعليقات التي يبلغ عددها 448 مليون تعليق في العام الواحد تأتي من أشخاص عاديين.

وأشارت إلى أن تلك المحاولات كانت في الغالب موجهة نحو الشأن الداخلي، قبل أن تحوّل اهتمامها إلى الخارج والتأثير عليه من خلال الدعاية العلنية التي تم نشرها من خلال 3 آلاف قناة تلفزيونية عامة و2500 محطة إذاعية و12 ألف صحيفة ومجلة وأكثر من 3 ملايين موقع إلكتروني.

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وأضافت الصحيفة أن مرصد ستانفورد للإنترنت أعلن أن الانتخابات الرئاسية التايوانية المقبلة ستكون هدف شبه مؤكد لحملة النفوذ الصيني. حيث كشف الصحفيون أن فوز رئيس البلدية المؤيد لبكين عام 2018 في مدينة كاوشيونج، أكبر مدن جنوب تايوان، لم يكن بسبب شخصيته "الكاريزمية" أو خبرته الكبيرة في مجال التكنولوجيا، بل أن الصين استخدمت حسابات وهمية بهدف كسب الدعم له، وهو التكتيك الذي يتماشى مع عمليات القرصنة والتدخل في الانتخابات، وهو الأمر المتوقع حدوثه في الانتخابات التايوانية المقبلة.

ويبدو أن الصين مستعدة لتوجيه "جهاز التلاعب الخاص بها" نحو النزاعات الإقليمية، فقد أزال موقع "تويتر" مئات الآلاف من الحسابات الوهمية المدعومة من الدولة، والتي تركز على حركة الاحتجاجات في هونج كونج هذا الصيف. كما أقدم عملاق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على إزالة صفحات وحسابات مرتبطة مع بكين، وتتسائل الصحيفة هل الصين مستعدة للمضي قدماً في تلك العملية؟.

وأشارت الصحيفة إلى أن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل الصيني في انتخابات التجديد النصفي غير مدعومة بأدلة كافية.

وذكرت "رويترز" أن وكالة حكومة أسترالية اتهمت الصين بشن هجوم إلكتروني قبل إجراء الانتخابات على البرلمان والأحزاب السياسية الكبرى، إلا أنها التزمت الصمت لحماية العلاقات التجارية، وهو الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، الذين حتماً سيحتاجون إلى التعاون مع بعضهم البعض لمواجهة أي هجوم.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه ليس من الغريب أن تشن الصين حرباً إلكترونية، ولكن مع تصاعد الحملة الرئاسية الأمريكية، قد تقوم بكين على فتح جبهة جديدة، وهو ما لا يمكن أن يمر هذا دون أن يلاحظه أحد، أو لا يواجه أي تحد.