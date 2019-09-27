بعد إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود في ​لبنان​ الإضراب المفتوح، أمس، تهافت اللبنانيون على المحطات لتعبئة ​البنزين​، فتشكلت خطوط السيارات الضخمة، مترافقة مع اعتراضات في عدد من المناطق تمثّلت بإشعال إطارات.

اليوم وفي جولة لـ"النشرة" الى عدد من المحطات في بيروت يتبيّن أن العدد الاكبر منها يعمل بشكل طبيعي، ومن منها لا يعمل فهو بسبب انقطاع ​المحروقات​ لديها بعد "فورة" أمس، ما يعني أن المحطات لم تلتزم بالإضراب، فهل بات أصحاب المحطات في واد ونقابتهم في واد آخر؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة تجول على محطات الوقود: لا إضراب ولا من يُضربون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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