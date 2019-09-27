السيسي يؤكد أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق. وقال: "عندما أطلب من المصريين النزول سينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013".

وشدد على ان "الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع".