السيسي يؤكد أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق. وقال: "عندما أطلب من المصريين النزول سينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013".
وشدد على ان "الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع".
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