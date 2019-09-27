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السيسي يؤكد أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق

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أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق. وقال: "عندما أطلب من المصريين النزول سينزلون بالملايين للشارع كما حدث يوم التفويض عام 2013".

وشدد على ان "الشعب المصري أصبح أكثر وعيا ولا يمكن تزييف الواقع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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