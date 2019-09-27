المعلم بحث مع نظيره الفنزويلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوزير خارجية ​فنزويلا​ خورخي أرياسا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق بينهما على كافة المستويات في مواجهة ​الإرهاب​ الاقتصادي.

واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلدين في إطار المحافل الدولية وضمن علاقاتهما الثنائية لضمان الدفاع عن المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ودعم مقومات صمودهما.