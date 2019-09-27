المعلم بحث مع نظيره الفنزويلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق بينهما على كافة المستويات في مواجهة الإرهاب الاقتصادي.
واتفق الجانبان على أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلدين في إطار المحافل الدولية وضمن علاقاتهما الثنائية لضمان الدفاع عن المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ودعم مقومات صمودهما.
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