الرئاسة الفرنسية تنظم تكريما شعبيا لشيراك في باريس الأحد

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​ تأكيدها أنه سيتم تنظيم مراسم تكريم شعبية لشيراك عشية يوم حداد وطني كانت قد أعلنت عنه السلطات.

وكشفت العائلة أن مراسم الدفن ستجري في إطار عائلي ضيق في مقبرة مونبارناس في ​باريس​ حيث ترقد ابنته لورانس التي توفيت في 2016.

وأعلنت السلطات الفرنسية الاثنين يوم حداد وطني يتخلّله قدّاس في كنيسة سان سولبيس، مشيرة الى ان "أبواب ​الإليزيه​ ستفتح اعتباراً من مساء الخميس لغاية الأحد ضمناً لكي يتسنّى للمواطنين تقديم تعازيهم".