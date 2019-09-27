لافروف يبحث مع كيسنجر في نيويورك العلاقات الروسية الأميركية وآفاقها

عقد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ لقاء مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق ​هنري كيسنجر​ في ​نيويورك​.

وأعلنت ​الخارجية الروسية​ أن "لافروف زار كيسنجر على هامش مشاركته في فعاليات ​الدورة​ الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء ​السفير الروسي​ لدى ​واشنطن​ ​أناتولي أنطونوف​".

ولفتت الى أن "اللقاء تناول بحث الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأميركية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية".

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