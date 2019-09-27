أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد حكما جرمت فيه المتهم غابي طنوس بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات معلنة براءة المتهمين طارق يتيم وإميل سمعان من جناية المادة عينها.
وورد في حيثيات الحكم أن المتهم طنوس أقدم مع رفيقين له هما طارق وإميل وثالث مجهول الهوية على استدراج المدعي البير شديد المسقط حقه الى محلة كرم الزيتون حيث قاموا بخطفه وانهالوا عليه بالضرب محاولين قتله، ثم سرقوا محفظته وأمواله وهاتفه ومفتاح سيارته.
وذكر المدعي أن الخلاف مع طنوس جاء على خلفية توتر العلاقة العاطفية التي كانت قائمة بينه وبين ميرا شقيقة المتهم طنوس ما دفعها الى الإدعاء عليه.
وقضى حكم الهيئة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق المتهم طنوس مدة عشر سنوات وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، كما أعلنت براءة يتيم وسمعان والإكتفاء بإدانتهما بجنحة المادة 555 عقوبات والحبس لستة أشهر والإكتفاء بمدة توقيفهما الإحتياطي وإطلاق سراحهما فورا ما لم يكونا موقوفين بداع آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الجنايات حكمت على غابي طنوس بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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