إخبار للنائب العام الاستئنافي بقاعا لاعادة البحث عن أثيوبية سقطت في البردوني في نيسان الماضي

تقدمت الاعلامية تانيا حمصي باخبار لدى النائب العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات حول "العاملة الاثيوبية Tadelu Buli Keno - مواليد 1994 التي سقطت في ​نهر البردوني​ في محلة ​قاع الريم​ بتاريخ 1 نيسان 2019"، حيث فشلت جهود عناصر ​الدفاع المدني​ حينها ولمدة طويلة في العثور عليها جراء ارتفاع منسوب النهر آنذاك وقساوة ​الطقس​.

وبناء لاشارة المدعي العام تم احالة الملف الى قيادة منطقة البقاع في ​قوى الامن الداخلي​، لتكليف من يلزم في الدفاع المدني لاعادة اعمال البحث عن الاثيوبية في البردوني سيما وان عامل الطقس ما زال مساعدا، لكن هذا الملف يصطدم بعراقيل جراء الاجراءات الادارية الروتينية التي تحتاج اقله الى شهر للمباشرة، مما يهدد مجددا عملية اعادة البحث مع بدء فصل الخريف.