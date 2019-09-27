النشرة: أصوات الانفجارات التي تسمع في قرى البقاع الغربي ناتجة عن مناورة للجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "أصوات الانفجارات التي تسمع في قرى ​البقاع الغربي​ مصدرها مناورة للجيش اللبناني في سهل بين بلدتي ينطا وحلوة".

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