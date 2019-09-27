الحكومة الصينية تنفي اتهامات بالتجسس على مجموعة إيرباص

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الحكومة ​الصين​ية نفت الشبهات المتعلقة بمسؤولية قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على شركات متعاقدة مع مجموعة ​ايرباص​.

وأكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غنغ شوانغ أن "الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات الانترنت وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية".

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